La Nazione: Sorteggio soft in Conference, ecco i possibili pericoli per la Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Febbre Europa Nikola decidi”.

A pagina 4, spazio a: “Schuurs, Faes e Cistana: il mercato corre in difesa”. Sottotitolo: “Ecco i movimenti sotto controllo aspettando la decisione di e su Nikola Il centrale dell’Ajax piace, costa 12 milioni ma la concorrenza è forte”. E ancora sul mercato: “Milenkovic, conto alla rovescia per la verità Fiorentina in attesa (e rispunta l’Atletico)”.

A pagina 5 leggiamo: “Conference, sorteggio soft Ecco i possibili “pericoli”. Ovvero: “La Fiorentina ha evitato gli accoppiamenti con alcune delle squadre più forti Ma potrebbero toccarle Nizza o (forse) Twente, Anversa o Anderlecht“. Di spalla: “Torreira innamorato Chiederà al sindaco le chiavi della città?”.