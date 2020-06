In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo: “La Fiorentina si butta via”. A pagina 2 sulla partita di ieri: “La Fiorentina torna in confusione”. A pagina 3 invece c’è: “Squadra stralunata nello stadio sottovuoto”. A pagina 4 arrivano le dichiarazioni: “Iachini pensa positivo: “E’ mancato solo il gol”. A pagina 5 invece presente un pezzo in chiave mercato: “Thiago, Milenkovic, Koulibaly: che girandola”.

0 0 vote Article Rating