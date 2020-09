La Nazione: Torreira bloccato

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo stamani questo titolo: “Beffa Rebic, rabbia viola“. A pagina 8: “Caso Rebic, ora la Fiorentina teme la beffa”. Sottotitolo: “L’Eintracht, il Milan e i termini “non divulgati” dell’accordo. Ai viola spetta la metà della vendita: diplomazia a rischio con i rossoneri”. A pagina 9 sul mercato: “Torreira bloccato, l’Arsenal non fa sconti”. Ovvero: “I Gunners oltre ai viola frenano anche il Torino e il centrocampista che vuole tornare a giocare in Italia resta a Londra. Per ora”. In taglio basso leggiamo infine: “Biraghi preoccupa” e “Rocco torna a Firenze”.

