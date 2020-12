La Nazione: Tre schiaffi alla Signora

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, leggiamo: “Fiorentina sei una favola”. A pagina 3 troviamo: “Viola, il regalo di Natale che non ti aspetti. Tre schiaffi alla Signora: e la notte è più bella”. Ci sono poi le dichiarazioni dell’allenatore viola: “Sfacciati e coraggiosi: ecco i miei ragazzi”. Sottotitolo: “Prandelli si gode il successo con dedica: “Per i tifosi e per Commisso. Mi auguro che questa vittoria abbia indicato la strada giusta”. Sul mercato: “Cutrone ai saluti, viola su Pavoletti“. E ancora: “Il Napoli punta l’ex Milan in caso di cessione di Milik e Llorente, che piace anche a Prandelli. Possibile giro di punte con Sassuolo e Genoa. Kouame può tornare (in prestito) ai rossoblu”.

