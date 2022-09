La Nazione: Tutti a casa

In prima pagina, nell’inserto sportivo de La Nazione, stamani leggiamo sulla Fiorentina: “Vai Cabral torna Re Artù”.

A pagina 4 troviamo: “Cabral, ricordi la tua Conference? Gol in Europa: Re Artù (ri)tocca a te”. Sottotitolo: “L’attaccante brasiliano protagonista con una media da top player (13 reti in 12 partite) con il Basilea Italiano chiede a lui le zampate indispensabili e decisive per fare bene in Turchia, domani sera”. In taglio basso: “Gollini-Terracciano, ultimi turnover prima della scelta definitiva”. Di spalla: “Trasferta impossibile Tifosi, tutti a casa”.

A pagina 5 invece c’è: “Amrabat, Jack e Barak: ecco la mediana più solida”. Di spalla il commento: “La luce di Saponara, trequartista lunare: Italiano, riaccendila”.