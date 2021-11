La Nazione: Un baby per la difesa decimata

Nell’inserto sportivo de La Nazione, questa mattina sulla Fiorentina troviamo in apertura a pagina 4: “Pioli e Italiano, simili ma diversi I due rivali che sono “uno di noi”. Sottotitolo: “Il tecnico dei rossoneri ha vissuto la tragedia di Astori sulla sua pelle e ha saputo compattare il gruppo L’allenatore viola usa una tattica più spregiudicata, ma per entrambi vale molto il rapporto con i giocatori”.

A pagina 5 leggiamo: “Stallo Nastasic Nico è arruolato Restano i dubbi”. Sottotitolo: “Il difensore sarà visitato oggi, speranze al lumicino Gonzalez: via libera dei medici, ma non sarà titolare”. Di spalla: “Difesa decimata C’è il baby Lucchesi Per Biraghi tutto ok”. Infine in taglio basso: “Vlahovic azzera Ronaldo: “Voglio solo vincere”.