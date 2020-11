La Nazione: Un rinnovo legato ai risultati

In prima pagina dell’inserto sportivo de La Nazione leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Dove eravamo rimasti?” dedicato ovviamente al ritorno di Prandelli. A pagina 4 leggiamo: “Prandelli torna a casa: la Fiorentina è sua”. Sottotitolo: “Contratto fino a giugno, eventuale rinnovo in base ai risultati. Commisso: “Dispiace per Iachini, scelta condivisa insieme ai dirigenti”. In taglio basso come cambia la squadra: “Difesa a quattro e Vlahovic punta. Ma il nodo resta a centrocampo”. A pagina 5 invece il commento: “Il mago di Orz e la sfida delicata del suo ritorno”.

