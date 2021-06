La Nazione: Un samurai per la Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo stamani questo titolo sulla Fiorentina: “Idea Yoshida samurai viola”. All’interno apertura sul mercato: “Rebus difesa, Yoshida alternativa al centro”. A seguire leggiamo: “Gattuso abbraccia Firenze Venerdì il primo blitz di Ringhio”. In altra pagina c’è: “Vlahovic vola: è l’under 23 più forte in serie A”. Sottotitolo: “La Lega ha eletto l’attaccante viola come migliore della stagione. Premiati con lui Donnarumma, Romero, Barella e Ronaldo“. Infine c’è: “Amichevoli e regole anti-Covid: da definire la scaletta del ritiro”.