La Nazione: Una clausola per Cutrone

Nella cronaca di Firenze de La Nazione sulla Fiorentina leggiamo stamani: “Stadio a Campi, c’è il piano”. E ancora: “Joe Barone incontra il sindaco Fossi: “Qui per stabilire tempi e progetti”. A pagina 3 troviamo l’intervista al Soprintendente Pessina: “Franchi, stop alle picconate”. In taglio basso, le parole di Nardella: “Sveltire opere ferme da 30 anni”. In prima pagina dell’inserto sportivo il titolo è: “Una clausola per Cutrone”. La spiegazione la troviamo a pagina 4: “Cutrone, la conferma è legata alle presenze”. In taglio basso: “Thereau andrà al Saint-Gilloise”. A pagina 5 invece c’è: “Tifosi viola in Europa: storie di passione”. Infine: “Due moduli per Iachini (anzi tre)”.

