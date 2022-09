La Nazione: Una porta per 2

In apertura, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo dell’edizione odierna de La Nazione, vi è scritto: “Saga in porta. Pietro è il re”. L’approfondimento, a pagina 4: “Una porta per 2. Ora Terracciano la chiude meglio”. Di spalla, si legge: “Test contro il Prato. Milenkovic a parte”. In basso, troviamo: “Bati: «Dirigente viola? Il mio sogno»”.

A pagina 5, invece, leggiamo: “Amrabat in campo 82′. Gonzalez va in tribuna”. Di spalla, a destra, troviamo: “Domenica sfida all’Atalanta. E poi un altro «tour de force»”. E subito sotto: “Serie A femminile: La Fiorentina si ferma a Roma. Ma la prestazione resta di qualità”.