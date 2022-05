La Nazione: Un’altra stella all’orizzonte di Igor

A pagina 2 dell’inserto sportivo de La Nazione, l’apertura è per: “Europa e orgoglio: tutto in una notte Fiorentina–Roma vale la stagione”. Sottotitolo: “Si gioca stasera la sfida chiave per rilanciare le ambizioni viola dopo la sbandata delle ultime settimane I calcoli della classifica e la consapevolezza che l’unico risultato possibile sarà la vittoria. I protagonisti”. Di spalla sulla formazione: “Si ferma anche Sottil In cabina di regia rientra Torreira“.

A pagina 3 ci sono due interviste. Prima leggiamo: “Viola obbligati a vincere A noi basterà non perdere” Vanzina firma la sceneggiatura”. E poi: “La nostra è comunque una stagione miracolosa” Con la regia di Neri Parenti“.

A pagina 5, infine troviamo: “Igor, c’è un’altra stella all’orizzonte Il Leone sulle tracce di Abraham“. Ovvero: “Per il difensore brasiliano una notte da vivere in primo piano: tra forza e tecnica senza passaggi a vuoto”.