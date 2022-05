Questa mattina in apertura sul QS leggiamo il titolo: “Rabbia Duncan: ‘Discriminato'”. A pagina 4: “Da Torreira al vertice in società. Mercato, dieci giorni decisivi”. A pagina 5 invece: “L’urlo di Duncan: offeso e deriso, sono stato male” e “Vacanze? No grazie, c’è chi gioca”