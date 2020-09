La Nazione: Vlahovic-Chiesa, che assalti, rebus Cutrone

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Rebus Cutrone, brivido Chiesa“. A pagina 4 viene ripreso il tema della prima: “Vlahovic-Chiesa, che assalti. Dubbio Cutrone”. A pagina 5 c’è su Iachini: “Fiorentina, la seconda vita di Beppe. Dal quasi addio al patto con Rocco”. Di spalla: “Dalbert a Firenze: futuro da decidere, difficile in Turchia”. In taglio basso: “Sottil va al Cagliari in prestito. Per l’esterno è l’occasione giusta”. Infine leggiamo: “Ribery, palleggi e spettacolo in allenamento. Domenica amichevole contro la Lucchese”.

