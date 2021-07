La Nazione: Vlahovic-Fiorentina, il rinnovo è una sfida a poker

Si parla dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione: “Spalle al muro, ora il rinnovo”. A pagina 5 si legge: “Ingaggio, durata e rebus clausola. Dusan: il rinnovo è una sfida a poker”. Sottotitolo: “La società viola prepara la trattativa per Vlahovic. Tempi lunghi e un punto d’incontro non facile. Mercato: blitz dell’Empoli in casa viola. Si riparla di Ricci, ma piacciono Parisi e il trequartista Bajrami”. A pagina 6: “Amrabat operato subito: emergenza a centrocampo”. In taglio alto spazio alle parole di Italiano: “Ambiente super, grande emozione”.