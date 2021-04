La Nazione: Vlahovic, gol e contratto

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Futuro Dusan, niente scherzi”. A pagina 4 si legge: “Vlahovic, gol e contratto”. Sommario: “Il talento, le ‘bandiere’, il mercato: quanti punti in comune fra il bomber e Chiesa. Rocco vuole blindarlo e rinnovare la scadenza fissata per il giugno 2023″. A pagina 5 spazio alle parole di Commisso: “Amo il calcio vero. Superlega irrispettosa”. In taglio centrale: “Da stasera si torna in ritiro e Igor incalza Biraghi“. In taglio basso: “Corsa alla salvezza: Benevento e Cagliari le più in bilico”.