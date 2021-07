La Nazione: Zaccagni aspetta la Fiorentina

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Fame e fiamme, l’Italian style”. A pagina 4 si legge: “’Sacrificio, umiltà e divertimento’. Mambo Italiano, Firenze già balla”. Sottotitolo: “L’entusiasmo della città per la presentazione dell’allenatore viola sulla terrazza del Piazzale Michelangelo: ‘Il mio motto da allenatore è difendere bene e attaccare benissimo. Questa squadra avrà il fuoco dentro”. In alto: “Il coro dei tifosi: ‘Portaci in Europa’”. A pagina 5: “’Nessun limite, soltanto orizzonti’. Quel soldato divenuto condottiero”. In alto: “Futuro di Antognoni, oggi il sì o il no”. In taglio basso: “Zaccagni aspetta i viola, Simy invece ha fretta”.