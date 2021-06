La Nazione: Zaccagni per Italiano

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla del calciomercato della Fiorentina: “Zaccagni per Italiano”. A pagina 7 si legge: “Zaccagni e Singo: è il mercato di Italiano”. In taglio basso: “Antognoni, ancora una settimana per decidere: ‘Per ora è un pareggio’. Cosa vuole il Capitano“. A pagina 8: “Ribery va verso l’adieu, zero segnali dai viola”.