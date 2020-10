La necessità di giocare e tornare a fare gol: i pochi giorni di Cutrone per convincere Iachini

Dopo la disavventura con l’Italia U21 in Islanda, Patrick Cutrone sembra pronto a ritrovare la migliore condizione fisica già nella sfida di martedì degli azzurrini contro l’Irlanda. L’attaccate della Fiorentina tornerà di fatto a disposizione di Iachini mercoledì, per provare a convincere il tecnico viola ad affidargli una maglia da titolare per la sfida contro lo Spezia. Fino ad oggi il minutaggio dell’ex Milan non è stato soddisfacente e lui ha bisogno di ritrovare continuità e gol. Le richieste in questo mercato c’erano, ma la Fiorentina lo ha voluto tenere. Ora serve dargli fiducia. A scriverlo è il Corriere dello Sport-Stadio.

0 0 vote Article Rating