La nuova avventura di Rosati nella Fiorentina è ufficialmente iniziata. FOTO

Nonostante sia Ferragosto la Fiorentina di Vincenzo Italiano quest’oggi è tornata a lavoro per preparare la sfida di giovedì sera contro il Twente: in tre giorni la squadra viola dovrà recuperare delle fatiche di ieri e tirarsi a lucido per il preliminare di Conference League. Quello di oggi è stato il primo giorno da preparatore dei portieri dell’ormai ex giocatore viola Antonio Rosati.