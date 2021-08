La nuova avventura di Trevisani comincia… dalla Fiorentina

È stata un’estate di grandi cambiamenti a livello di diritti televisivi. Sky ha perso buona parte della Serie A, che è passata a DAZN che adesso garantirà in esclusiva ai propri abbonati sette partite sulle dieci totali di una giornata di campionato. Modifiche che hanno avuto come conseguenze anche l’abbandono da parte di diversi giornalisti, che hanno lasciato l’emittente di Murdoch per accettare altre proposte.

Tra di loro c’è anche Riccardo Trevisani, che dalle parti di Firenze è ricordato come il telecronista dello storico 4-2 tra Fiorentina e Juventus. Il giornalista ha accettato la corte di Mediaset e comincerà la sua nuova avventura proprio dalla Viola, dato che sarà lui la prima voce della partita di Coppa Italia contro il Cosenza in diretta su Italia 1. Al suo fianco, come seconda voce, Massimo Paganin.