La nuova carta per evitare il possesso palla lento: tutto nei piedi (e nei cavalli) di Sottil e Gonzalez

In cerca di alternative e piani B ad una versione di Fiorentina che l’anno scorso ha rischiato più volte di arenarsi di fronte ad avversari che la conoscevano via via sempre di più. E un modo per sfuggire alla trappola avversaria è sempre la velocità, di esecuzione ma anche intesa come ribaltamento di fronte. Contro il Twente ad esempio si è visto un gol in contropiede, una rarità se pensiamo alla passata stagione. In tal senso Italiano ha due interpreti ideali per giocare anche su ripartenze rapide e sono proprio Gonzalez e Sottil, due esterni che potrebbero sfruttare giornate in cui la Fiorentina dovesse stare più bassa per lasciare libera la metà campo offensiva.