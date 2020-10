La nuova vita di Babacar in Turchia: e l’ex Fiorentina segna a un’altra vecchia conoscenza viola

Ex Fiorentina protagonisti lontano dall’Italia. Nel campionato turco, infatti, Babacar ha trovato il gol battendo… Emiliano Viviano. L’attaccante, in prestito dal Sassuolo all’Alanyaspor, si è trovato di fronte al portiere del Karagumruk e lo ha battuta con un diagonale non potente ma preciso. Un duello che, con esito inverso, era avvenuto già in Serie A: in quell’occasione Viviano, portiere della Sampdoria, aveva detto di no a Babacar impedendogli di segnare il gol della vittoria per la Fiorentina all’ultimo minuto.

