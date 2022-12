La nuova vita di Simeone: “A Napoli non sono titolare, ma userò ogni minuto per aiutare la squadra”

Giovanni Simeone sta vivendo una stagione entusiasmante a Napoli. L’ex attaccante della Fiorentina occupa il ruolo di riserva di Osimhen, ma Spalletti lo ha più volte utilizzato ottenendo in cambio gol anche molto pesanti. Il Cholito, che ha realizzato anche il sogno di segnare in Champions League, ha parlato così a Mediaset: “Giocando meno devo essere ancora più pronto, perché quando arriva il mio momento devo dimostrare di saper fare la differenza. Ovviamente mi piacerebbe essere sempre protagonista, ma userò ogni minuto che mi verrà concesso per aiutare la squadra”.