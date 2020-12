La panchina del Genoa traballa: Maran è a rischio già per la partita contro la Fiorentina, ma Preziosi…

Il primo esonero in Serie A della stagione è stato quello di Beppe Iachini alla Fiorentina. Il secondo invece potrebbe essere sulla panchina del Genoa, prossimo avversario dei viola, dove Rolando Maran è sempre più incentro del posto. Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Parma la compagine grifone è penultima ferma a 5 punti. Il presidente genoano Preziosi sembrerebbe deciso a continuare con il suo allenatore, almeno fino alla sfida di lunedì al Franchi contro la Fiorentina, ma non sono esclusi colpi di scena visto che oggi sarà presa la decisione definitiva. Tra i nomi in lista per il cambio ci sono Semplici e Nicola (ancora sotto contratto con la società).

0 0 vote Article Rating