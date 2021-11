La panchina di Mazzarri al Cagliari è già in bilico, in pole c’è un ex Fiorentina

Ultimo posto e ennesima sconfitta di questo campionato per il Cagliari, che ieri sera è stato battuto dall’Atalanta. La società sarda starebbe valutando l’esonero di Walter Mazzarri, allenatore succeduto in questa stagione a Leonardo Semplici. Lo stesso tecnico toscano sembra nutrire dubbi e perplessità sulla sua nuova avventura in Sardegna.

Intanto a Cagliari è stato avvistato l’ex Fiorentina Fabio Liverani, attualmente senza squadra. Che possa essere lui il nuovo (terzo) allenatore dei rossoblù? A riportarlo è calciomercato.com