La parola al campo, oggi più che mai

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini è stato ben chiaro nel corso delle sue dichiarazioni rilasciate ieri alla vigilia della partita contro l’Udinese. “Vogliamo creare una squadra dalla mentalità offensiva e propositiva. Abbiamo comunque lavorato poco insieme per avere da subito i giusti equilibri”. Un passaggio questo che possiamo definire fondamentale per gli intenti di gioco della Fiorentina. Sull’aspetto offensivo infatti la squadra nell’ultima gara contro lo Spezia è apparsa totalmente in involuzione rispetto a quanto abbiamo visto invece nelle gare precedenti. In quelle occasioni la squadra ha creato infatti tante opportunità da gol finalizzandole anche meno della metà. Nella gara di domenica scorsa dopo i primi due gol le azioni offensive sono state molto meno del solito.

Resta di fatto che l’approccio deve tornare fin da subito volto all’attacco e alla ricerca imperterrita del gol, sbagliando il meno possibile e concretizzando di più. Se poi il dettaglio fondamentale resta legato al fatto che la squadra al completo ha fino ad ora da poco lavorato insieme c’è ben poco da questionare, e anzi, va accelerato questo procedimento. Per come è messa adesso la Fiorentina in classifica ciò che conta soltanto pedalare. L’unico che può dire qualcosa in più è lo stesso presidente Commisso, il quale ieri ha spronato la squadra per poter fare meglio. Vedremo quest’oggi in campo quanto queste parole possono essere state efficaci come tutto l’ambiente viola si augura.