La partita con una finestra sul futuro

La partita di stasera tra Fiorentina e Verona offre alcuni spunti per quanto riguarda il futuro della squadra viola. Da un lato sarà possibile ammirare la qualità in campo del prossimo arrivo del centrocampista Sofyan Amrabat. Dall’altro i tifosi viola potranno seguire e curiosità il gioco dei gialloblù applicato dal tecnico Ivan Juric, accostato da tempo alla panchina della Fiorentina. Come riferisce infatti il Corriere dello Sport di oggi, fino a quando non arriverà la firma sul rinnovo del contratto offerto dagli scaligeri, il suo nome aleggerà sempre intorno ai viola. Gli scaligeri puntano l’Europa League e stasera saranno in cerca dei tre punti per continuare a sognare ed avvicinarsi al Milan. Sarà interessante vedere anche come risponderà la Fiorentina con Beppe Iachini. L’attuale tecnico gigliato può mettersi in gioco per una riconferma sulla panchina con una prova convincente e un buon risultato, a patto che non sia l’unica volta da qui fino alla fine del campionato.

