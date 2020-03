“La partita contro la Fiorentina? L’abbiamo già vinta fuori dal campo”

La partita tra Udinese e Fiorentina ancora non è stata giocata e non sappiamo con certezza se ci sarà questo fine settimana. Ma ad Udine già cantano vittoria, almeno a livello politico, per il fatto che non si sia disputata sabato scorso a porte chiuse: “È chiaro che il susseguirsi di provvedimenti hanno creato uno scenario difficile da gestire – le dichiarazioni sono quelle dell’avvocato dell’Udinese, Stefano Campoccia, rilasciate a Il Gazzettino – La somma di pressioni sportive e politiche ha portato a scelte in tempi brevi. Abbiamo difeso le nostre ragioni con orgoglio e nell’interesse di società e tifoseria. Le partite si giocheranno a porte aperte e in un clima di normalità, sperando anche in una positiva evoluzione della situazione. Nelle situazioni di emergenze bisogna avere buon senso e capire che si può vivere solo alla giornata”.