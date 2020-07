La partita di Cristoforo: un girone dopo lo spettro del centrocampista che potrebbe diventare dell’Eibar

Esattamente un girone fa, Vincenzo Montella pescò addirittura Sebastian Cristoforo in fondo alla panchina per schierare il suo centrocampo nella sfida del “Bentegodi” con il Verona. Erano squalificati infatti sia Pulgar che Castrovilli e la mediana a tre si presentò con l’uruguaiano insieme a Badelj e Benassi, per un mix tra i più compassati che si possa immaginare nell’attuale Serie A. Cristoforo giocò tutti i 90 minuti e la Fiorentina perse 1-0, messa sotto a centrocampo e incapace di rendersi pericolosa per tutta la gara. Un girone e qualche mese più del previsto dopo, Cristoforo è all’Eibar, dove si è trasferito in prestito a gennaio, ed ha messo una serie ipoteca sulla salvezza del club basco (+7 sul Maiorca a 3 turni dal termine). E proprio l’Eibar potrebbe essere la sua destinazione definitiva se arriverà il riscatto a fine stagione.

0 0 vote Article Rating