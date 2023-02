La pedata di Sanabria ha lasciato il segno su Amrabat: è confermata la frattura. I dettagli

Subentrato dopo i mal di pancia metaforici accusati nella giornata del 31, Sofyan Amrabat ha dato tutto sè stesso per evitare che il Torino potesse rimettere in piedi la partita. E il suo naso, nell’occasione in cui Sanabria ha sfiorato il gol, è servito a garantire un finale quantomeno più tranquillo alla Fiorentina. Il potente calcio dell’attaccante granata, però, ha lasciato i suoi segni: frattura del naso per Amrabat e pronta mascherina come per Bonaventura. Di seguito il report della società viola:

“ACF Fiorentina comunica che, nel corso della partita di Coppa Italia disputata ieri, il calciatore Sofyan Amrabat ha riportato un violento trauma contusivo al volto. Gli esami radiologici eseguiti nella mattinata di oggi hanno confermato la frattura delle ossa nasali. Il calciatore svolgerà lavoro personalizzato nella giornata di oggi e domani nell’attesa che venga confezionata un’apposita maschera di protezione“.