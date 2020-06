La penale della Fiorentina per riportare in anticipo Lafont a Firenze

Potrebbe esserci ancora la Fiorentina nel futuro di Alban Lafont. Come si legge sulle pagine del quotidiano Ouest France, il club viola potrebbe decidere di riportarlo in riva all’Arno già alla fine di questa stagione. A patto, però, di riconoscere al Nantes una sorta di penale da 4 milioni di euro. Altrimenti, l’estremo difensore classe ’99 sarebbe destinato a rimanere nel club transalpino in prestito per un’altra stagione, che ha il diritto di riscatto a sette milioni di euro e la Fiorentina, a sua volta, può contro-riscattarlo.

Quest’ultimo scenario è il favorito e potrebbe realizzarsi se non arrivasse un’offerta per un addio a titolo definitivo che convinca la società viola a cederlo, mentre Dragowski verrà confermato come portiere titolare anche per la prossima stagione. Lafont, ricordiamolo, ha un contratto con la Fiorentina fino al 2024.