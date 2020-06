La perfetta via di mezzo tra Iachini e un big internazionale: la Fiorentina ha individuato il suo obiettivo per la panchina

E’ di ieri la notizia secondo cui la Fiorentina sta tentando di convincere Roberto De Zerbi per guidare la squadra nella prossima stagione. L’attuale tecnico del Sassuolo rappresenta quella perfetta via di mezzo tra Iachini, allenatore grintoso ma con poco appeal, e un eventuale “big” (si era parlato di Emery). Ma forse, la via di mezzo in questo caso può essere la scelta migliore. Perché da un lato Iachini, per quanto sia ben voluto e si stia comportando discretamente, stride un po’ con le ambizioni europee di Commisso. Ma dall’altro, un allenatore straniero che mette piede per la prima volta in Serie A come Emery, potrebbe non coincidere con la necessità della Fiorentina di ingranare subito la marcia. Specialmente in virtù del poco tempo che ci sarà tra la fine di questo campionato e l’inizio del prossimo. Ecco allora che De Zerbi, con il suo gioco audace e una conoscenza già maturata del calcio italiano, potrebbe rivelarsi una sorpresa. Vedremo dunque cosa succederà, consapevoli che prima di tutto bisognerà attendere la fine di questa complicata stagione. Senza dare per scontato l’addio di Iachini, ma anche guardando oltre. Perché se De Zerbi a un primo impatto può non far sobbalzare dalla sedia, alla lunga invece potrebbe regalare piacevoli sorprese.

