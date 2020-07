La perla di Abisso costa un rigore contro la Fiorentina e la squalifica a Pezzella. Kurtic attenta alle caviglie di Ribery e la passa liscia

La gara tra Parma e Fiorentina è stata diretta dal palermitano Rosario Abisso, coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Di Iorio, al VAR Doveri di Roma.

Primo quarto d’ora di studio per le due compagini. Al 18′ c’è calcio di rigore per la Fiorentina: Venuti viene contrastato fallosamente da Gagliolo, decisione che non lascia spazio a dubbi. Al 27′ graziato Iacoponi per un fallo su Cutrone, meritava il giallo. Al 30′ ancora rigore per i viola: Pezzella colpisce di testa e palla che finisce sul braccio di Darmian, involontario il tocco ma le nuove regole non lasciano dubbi; Abisso va a rivedere al monitor e concede penalty. Al 32′ il direttore di gara mostra il giallo a Venuti, decisione totalmente errata in quanto è proprio il giovane laterale viola a subire fallo in quell’azione. Al 37′ ammonizione per Burgman falloso su Venuti, nell’occasione Kulusevski protesta e finisce sul taccuino dei cattivi pure lui. Al 41′ giallo per Kucka che atterra Ribery. Lo stesso numero 33 del Parma rischia tanto qualche minuto dopo per un fallo su Duncan, Abisso lo perdona.

Si passa alla ripresa e dopo tre minuti esattamente al 48′ perla della squadra arbitrale. Doveri richiama Abisso per una review su un contatto Pezzella-Kucka. Il fischietto palermitano non ha dubbi è calcio di rigore. A nostro avviso la decisione non appare corretta, in quanto il contatto in fase di elevazione è cercato da entrambi i giocatori in modo uniforme. Sta di fatto che Abisso è irremovibile e da regolamento ammonisce anche il diffidato Pezzella. Al 52′ ammonizione giusta comminata ad Igor per fallo su Kulusevski, cosi come al 63′ a Milenkovic per una inutile manata proprio sullo stesso Kulusevski. Al 65′ entrata pericolosa di Kurtic su Ribery, che lascia il campo per infortunio. Abisso non fischia nemmeno punizione, figurarsi se ammonisce lo sloveno. Nel finale di gara il Parma spinge per pareggiare e la gara diventa nervosa, arrivano le ammonizioni a Cutrone, finalmente a Kurtic, per proteste, ed a Sottil per gioco scorretto.

Prestazione non sufficiente per Abisso e la sua squadra, c’erano i due rigori alla Fiorentina, innumerevoli i dubbi su quello assegnato al Parma. L’arbitro siciliano è poco concentrato, spesso va in confusione e inverte punizioni.