La permanenza di Chiesa e un possibile ritorno al passato

Le settimane passano, ma ancora nessuno ha bussato con forza alla porta della Fiorentina per Federico Chiesa. Negli ultimi giorni è comparsa l’ipotesi della Roma, con il nuovo proprietario Dan Friedkin che potrebbe presentarsi alla piazza giallorossa con in mano il talento della Viola. Altrimenti, sia in Italia che all’estero, scarseggiano proposte in grado di stuzzicare l’appetito di Commisso, che ha ribadito più volte di voler cedere Chiesa alle sue condizioni.

Le probabilità che rimanga alla Fiorentina, quindi, ci sono eccome, anche se il figlio d’arte potrebbe tornare al passato. In che senso? Ad oggi l’idea di Iachini è quella di proseguire con il 3-5-2 e là davanti ci sono già Ribery, Kouame, Cutrone e Vlahovic, oltre all’attaccante che arriverà dal mercato. Spazio per Chiesa non ce n’è, dunque non è da scartare l’ipotesi di un ritorno a tutta fascia, come fatto agli inizi di carriera con Paulo Sousa prima e Pioli poi.