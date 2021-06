La piccola-grande soddisfazione di Dalle Mura: con l’Under 20 batte l’Italia di Chiesa FOTO

Sgambata mattutina per la Nazionale azzurra stamani in quel di Coverciano, soprattutto per chi non ha giocato ieri l’amichevole con la Repubblica Ceca: l’Italia 2 ha giocato una sorta di amichevole (con due tempi da 20 minuti) contro l’Under 20 azzurra, guidata anche dal difensore della Fiorentina Christian Dalle Mura, classe 2002 e reduce dal prestito alla Reggina. Per lui e i suoi, la soddisfazione della vittoria per 1-0 in una gara in cui si è trovato anche a marcare Chiesa: