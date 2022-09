La pioggia frena lo spettacolo della Fiesole: coreografia anti-Juve… rimandata

La fortuna è cieca ma il… maltempo ci vede benissimo, per adattare un modo di dire alla situazione: quella del tifo viola che oggi preparava la classica accoglienza ai rivali di sempre della Juventus. In programma c’era una coreografia per fare il paio con quella dedicata a Dante che accolse il match di Coppa Italia della passata stagione: niente da fare invece perché la stessa organizzazione della Curva Fiesole ha comunicato via social il rinvio del disegno artistico pensato per oggi, a causa della pioggia che sta caratterizzando e caratterizzerà Firenze in queste e nelle prossime ore.