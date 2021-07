La pioggia non lascia scampo alla Fiorentina: allenamento sospeso definitivamente

MOENA – Dopo pochi minuti dal ritorno in campo dei giocatori della Fiorentina, l’allenamento è stato sospeso definitivamente. Al centro sportivo Cesare Benatti è ricominciato a piovere intensamente e mister Italiano è stato costretto a rimandare i suoi calciatori nello spogliatoio, questa volta in modo definitivo. Appuntamento, dunque, a domani per la seduta mattutina.