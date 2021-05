La pista estera per la panchina della Fiorentina: torna in auge Ferreira

La Fiorentina non ha fretta nella scelta del nuovo allenatore. Arrivati alla fine della stagione, ormai l’importante è scegliere il profilo migliore possibile. Qualche settimana fa, al termine della finale di Coppa Italia Primavera, Commisso ha dichiarato che il nuovo tecnico dovrà essere un giovane. Secondo quanto riportato da La Nazione, rimane in stand-by Gattuso. Non va scartata la pista che porta a Juric, anche se quest’ultimo piace anche al Torino. De Zerbi firmerà presto con lo Shakthar e verrà sostituito da Italiano al Sassuolo, mentre Fonseca è una pista interessante. Resta viva la suggestione estera per la panchina della Fiorentina: da Abel Ferreira del Palmeiras, passando a Domenico Tedesco fino a Marcelino (Athletic Bilbao).