La polemica non si placa, Fonseca: “Il metro di arbitraggio non è uguale per tutte le squadre”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa parlando degli arbitri: “Ho visto tante partite e la linea di arbitraggio non è la stessa per tutte le squadre. Io sento che noi (la Roma ndr) che noi siamo cattivi, ma prendiamo tanti cartellini gialli”.

Anche Fonseca, dopo il Presidente Commisso attacca gli arbitri italiani per la condotta in campo. Quando arriva la critica da un Presidente è una cosa, ma se arriva direttamente anche da un addetto ai lavori vuol dire che la situazione inizia ad essere pesante.