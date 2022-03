La Polonia e il Portogallo staccano il pass per Qatar 2022. Solo panchina per Piatek e Zurkowski

Si è da poco conclusa Polonia–Svezia, finale dei playoff per le qualificazioni ai Mondiali. Per i padroni di casa decisiva la rete di bomber Lewandoski su rigore ad inizio ripresa che porta così i polacchi in Qatar. Nella ripresa poi ci pensa il centrocampista del Napoli Zielinski a siglare la rete del 2 a 0. Novanta minuti in panchina invece per l’attaccante della Fiorentina Krzysztof Piątek, anche a causa dei problemi fisici dell’ultima settimana, così come per il centrocampista viola, in prestito all’Empoli, Simon Zurkowski.

Nell’altra sfida dei playoff, il Portogallo di Ronaldo liquida la Macedonia del Nord, formazione che ha battuto l’Italia giovedì scorso. Per i lusitani decisive le due reti di Bruno Fernandes al 32′ e al 65′.