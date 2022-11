La Polonia prova a uscire dalle sabbie mobili con il blocco ‘italiano’ ma ancora senza Zurkowski

Convocato sì ma impiegato finora no, per Szymon Zurkowski sembra dura poter trovare spazio anche nella seconda gara del girone della sua Polonia, oggi pomeriggio alle 14 contro l’Arabia Saudita: il ct Michniewicz è finito al centro di qualche polemica per il deludente 0-0 d’esordio contro il Messico e per la seconda gara potrebbe affidarsi a un blocco di ben 6 ‘italiani’, impegnati tra Serie A e B. Tra questi i vari Szczesny, Milik, Zielinski, Bereszyński, Zalewski e Glik ma ancora senza il centrocampista viola. Vedremo se il classe ’97 avrà però modo di esordire al Mondiale a gara in corso.