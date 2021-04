La possibile clamorosa offerta della Juventus per Castrovilli: Tanti soldi più il cartellino di McKennie

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra su Gaetano Castrovilli e su quella che potrebbe essere una…clamorosa offerta per la Fiorentina. Dopo Federico Chiesa la Juventus, prossima avversaria al Franchi, osserva da vicino pure Castrovilli. Pur di arrivarci, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto persino Weston McKennie, riscattato dallo Schalke lo scorso marzo, aggiungendoci parecchi soldi. Ma si muovono anche dall’estero: l’Everton di Ancelotti, ad esempio. Sia chiaro, negli uffici del club viola non sono arrivate offerte ufficiali, ma sarà l’ultima fase. Adesso, quello che conta è spazzare via la paura retrocessione, poi arriverà il tempo di assistere al varo del nuovo progetto sportivo su cui la Fiorentina sta lavorando. E Castrovilli è uno dei “pupilli” del presidente: di certo, non se lo lascerà sfuggire senza dare battaglia ai contendenti.