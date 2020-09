La possibile formula d’acquisto per Piatek. Ma il polacco non è l’unico attaccante sul taccuino di Pradè…

Per Piatek – come evidenzia Tuttosport – ci sono diversi estimatori in viola. E tutti importanti perché il primo è Beppe Iachini che potrebbero formare di nuovo la coppia con Kouame e l’altro è il presidente Commisso che pare convinto che l’attaccante dell’Hertha Berlino possa fare al caso del suo club. Non è l’unico nome sul taccuino di Pradè ma è ancora il principale. La cifra per la chiusura sarebbe fra i 20 e i 25 milioni di euro con la formula del prestito che diventerebbe obbligatorio in base al numero di presenze.

