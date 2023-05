La precisazione di Trenitalia: “Mai negate richieste giunte da Firenze per treno charter, abbiamo inviato preventivo che non ha ricevuto conferma”

In merito all’articolo che Fiorentinanews.com ha pubblicato il giorno 16 maggio, dal titolo “Nessun treno charter a disposizione dei tifosi della Fiorentina per Roma… mentre quelli dell’Inter trovano un modo per viaggiare in Frecciarossa”, da Trenitalia riceviamo una precisazione che pubblichiamo.

“Il treno ad alta velocità in partenza da Milano per Roma è stato organizzato da un’agenzia di viaggi, official supplier dell’Inter, che ha richiesto il servizio charter. L’AV non ha mai negato richieste giunte da Firenze, anzi ha inviato un preventivo che non ha ricevuto conferma. Rispetto alla richiesta presentata per viaggiare in Intercity, la domanda non è stata accolta perché non c’era disponibilità di treni”.