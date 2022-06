La preferenza di Pinamonti per l’Atalanta e la Fiorentina messa in secondo piano ma l’attacco viola è quasi al completo

Con l’arrivo ormai prossimo di Jovic l’attacco della Fiorentina dovrebbe essere quasi al completo, salvo integrazioni nello slot da terza punta, che oggi è di Kokorin. Prima dell’accelerazione per il serbo però la società viola è stata molto vigile e interessata a Pinamonti, reduce da un’ottima stagione ad Empoli. Come si legge su La Gazzetta dello Sport però, sull’interista oggi è davanti a tutti l’Atalanta, che ha sfruttato anche la preferenza espressa dal classe ’99: per Pinamonti infatti i bergamaschi avevano la priorità, sulle opzioni Monza e Salernitana ma anche su quella della Fiorentina.