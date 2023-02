La presenza a Firenze dell’Amministratore Delegato della Fiorentina e uomo Mediacom

Una figura rimasta praticamente sempre nelle retrovie. E’ quella dell’amministratore delegato della Fiorentina, Mark E. Stephan, uomo di fiducia di Rocco Commisso, sia nel club che, soprattutto, all’interno di Mediacom.

L’AD gigliato, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, si trova in questi giorni a Firenze. Sarà presente alla gara di Conference League contro il Braga, ma immaginiamo che si occuperà anche di altri problemi importanti per la società e avrà modo anche di parlare direttamente con Rocco Commisso, ormai da diverse settimane presente in città.