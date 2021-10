La prigione dorata di Vlahovic. Soldi, interessi e imposizioni, il centravanti finito stritolato in un sistema più grande di lui

Una prigione dorata. E’ quella in cui è finito il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, secondo La Nazione.

Per il giornale fiorentino, la rottura che si è determinata tra il giocatore e il proprio club è stata determinata da altri.

In sostanza Vlahovic è stato stritolato da un sistema più grande di lui, che altro non ha fatto che metterlo in un angolo e che ha fatto sbottare anche il presidente gigliato, Rocco Commisso, portato verso un’escalation di esternazioni.