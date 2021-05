La prima apparizione di Gattuso? Non prima della scadenza col Napoli…

Il dato ufficiale, e quello più importante, è che finalmente sappiamo chi guiderà la Fiorentina nella prossima stagione: da oggi i motori per il lavoro all’apparato tecnico possono essere messi in moto. Ma quando si vedrà Gattuso a Firenze in veste ufficiale? Non prima comunque della sua scadenza del contratto col Napoli, in programma canonicamente al 30 giugno. Come riportato da Radio Bruno dunque, Ringhio sarà presentato probabilmente a inizio luglio, subito prima della partenza per il suo primo ritiro viola.