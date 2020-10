La prima di Quarta? Non è tempo per lui

Nella giornata di domani, Lucas Martinez Quarta farà il suo approdo a Firenze. Conoscerà in questo modo i compagni, il tecnico, prenderà le misure di questa nuova realtà. Ma è già tempo per la prima con la maglia della Fiorentina? Non propriamente. Per il suo esordio c’è ancora tempo, specialmente prima di poterlo vedere titolare (da subentrante è un discorso già diverso). Piuttosto, dietro, Iachini spera di avere finalmente a disposizione Pezzella fin da subito, in modo da riformare il consolidato terzetto con l’argentino, Milenkovic e Caceres.

