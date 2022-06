Finalmente un’estate senza polemiche?

Fin dal suo arrivo a Firenze nel 2019, ogni estate di Rocco Commisso ha sempre visto nascere qualche polemica che ha contribuito a creare un brutto clima attorno alla Fiorentina. In principio fu la permanenza di Vincenzo Montella in riva all’Arno, che non trovò il favore di molti e alla fine i risultati del campo diedero ragione a Commisso.

Nel 2020 ci sono stati addirittura due episodi che hanno fatto discutere: la conferma di Beppe Iachini sulla panchina viola prima e l’addio negli ultimi giorni di mercato di Federico Chiesa poi. Dodici mesi, infine, il prematuro divorzio con Gennaro Gattuso che ha portato all’arrivo di Vincenzo Italiano alla Fiorentina e le prime polemiche legate al mancato rinnovo di Dusan Vlahovic.

L’estate appena iniziata dovrebbe però sancire un’inversione di marcia: con il rinnovo di Vincenzo Italiano, non sembrano esserci all’orizzonte altre tematiche divisive.